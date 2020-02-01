Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçına hazır - Son Dakika Spor

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçına hazır

31 dakika önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçına hazır, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynadı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına devam etti. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde yükleme antrenmanı gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret edip, antrenmanı da izledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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