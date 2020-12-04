Galatasaray'ın konuğu Hatayspor - Son Dakika

Galatasaray'ın konuğu Hatayspor

04.12.2020 11:14
Galatasaray'ın konuğu Hatayspor, System.String[]

Süper Lig'de son 5 maçtır mağlup olmayan Galatasaray, yarın sahasında bu sezonun yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de son 5 maçtır mağlup olmayan Galatasaray, yarın sahasında bu sezonun yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. İki takım ligde ilk kez birbirine rakip olacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda toplandığı 20 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. 3 maçı eksik olan bordo-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Hatayaspor, oynayacakları maçla ile birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Cimbom son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İÇ SAHADA 2 GALİBİYET

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 kazandı. Cimbom evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.

5 OYUNCUDAN 4'Ü GERİ DÖNÜYOR

Milli takım arasında korona virüs testleri pozitif çıkan ve testleri negatife dönen Arda Turan, Younes Belhanda, Okan Kocuk ve Ryan Babel, Hatayspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek. Omar Elabdellaoui ise karantina süresi sona ermediği için kadroda bulunamayacak.

Geçtiğimiz çarşamba günü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Özel program dahilinde çalışan Falcao ve Saracchi'nin durumları da bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Erkan Özdamar yönetecek

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak. Süper Lig'in yeni hakemlerinden olan Erkan Özdamar, ilk defa bir Galatasaray maçında hakem olarak görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi olan Özdamar, şimdiye kadar üç Süper Lig maçını yönetti, ikisini ev sahibi, birini deplasman takımı kazandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray'ın konuğu Hatayspor

Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın konuğu Hatayspor - Son Dakika Spor


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