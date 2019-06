Galatasaray'ın şampiyonluğu Almanya'da kutlandı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 'ın elde ettiği 22. şampiyonluk, Almanya 'da dün organize edilen etkinlikle kutlandı.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray Stuttgart Taraftarlar Derneği, 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği ile yurt dışındaki diğer taraftar dernekleri tarafından Mannheim şehrinde düzenlenen etkinliğe Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz , Başkan Yardımcısı Yusuf Günay , Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi'nin yanı sıra futbolculardan Ryan Donk Yunus Akgün ve Ogün Çalışkan katıldı.Etkinlik öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuların onuruna yemek verilirken daha sonra şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Rheingoldhalle Salonu'na geçildi.Kutlamalarda 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da yer aldı.Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarlar ve futbolcular çifte kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.Cengiz: "Her zaman sizin varlığınız bize güç kattı"Etkinlikte konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarların varlığının kendilerine güç verdiğini belirtti.Cengiz, 16 ayı geride bıraktıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:"Samimiyetle söylüyorum, 1964 Ankara Anlaşması'nı düşündüm. Babalarınınızın, dedelerinizin Ankara Otogarı'ndan uğurlanışı ilk kafiledir. 55 yıl olmuş. Ben burada üçüncü belki de dördüncü kuşağı görüyorum. Babalarınızın, dedelerinizin çektikleri o sıkıntılar, o nur yüzlü insanların çektiği sıkıntılar bugün sizlere bir neşe bir heyecan ve Türkiye ile dünyanın en büyük sosyal oluşumlarından biri olan Galatasaray'a sevgi şeklinde tezahür ediyor. Şundan emin olun, Almanya ve tüm Avrupa , Galatasaray'ın kendi ligi olan uluslararası arenada mücadele ederken her zaman sizin desteğinizi gördü. Her zaman sizin varlığınız bize güç kattı, bundan emin olun."Kendilerine gönderilen sinerji ve edilen duaların sahaya yansıdığını anlatan Mustafa Cengiz, "Donk'a yansıdı, Antalya 'da gol oldu. Değerli kardeşlerim biz bazen kaçmaktan kovalamaya vakit bulamıyoruz. Sizin desteğinizi, varlığınızı kupalarla taçlandırdık. Fakat bizim ana amacımız ve hedefimiz, inşallah biz görmesek bile bunun temellerini atacağız, Avrupa'da belki de Almanya'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak kupa kaldırmak." şeklinde görüş belirtti.Galatasaray'ın her zaman en yukarıda olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:"Dünyanın tepesine olan yürüyüşümüz sonsuza kadar devam edecek. Bunun sistemsel, maddi temellerini en düzgün, en dürüst, doğru ve adil şekilde, rakiplerimizle hakkaniyet, dürüstlük içinde yarışmanın temellerini sizlerle birlikte atacağız. İnşallah Galatasaray her zaman en tepede olacak. Avrupa Galatasaraylılar Birliği'ni kurmak istiyoruz. Bu birlik temelinde merkezi Almanya olan, bütün Avrupa'daki Galatasaraylı kardeşlerimizi bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Bunun şekil ve şartlarını sizlere açıklayacağız. Sizleri en mutlu edecek hale getirmenin inşallah vaadini vermek istiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız ne mutlu Galatasaraylı olana."Daha sonra ise yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ve Özgür Savaş Özüdoğru, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.Recevik, hedeflerinin 23. şampiyonluk olduğunu belirterek, "Almanya'da çok güzel organizasyonlar yapacağız. Burası için büyük planlarımız var. Galatasaray'ın Almanya'da çok fazla taraftarı var. Hep beraber bir organizasyon yapacağız, dernekleşme yapacağız. Mevcut derneğimiz var ama Mannheim'dan başlamak üzere Almanya'da çok güzel işler yapmak istiyoruz. Önce önümüzde Ankara'da oynanacak olan 7 Ağustos'ta Süper Kupa maçı var. İnşallah o kupayı da alırız, müzemizi koyarız. Sonrasına daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.Özüdoğru ise etkinliğin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "İnşallah 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı burada bu keyifle kutlamak bize nasip olur." diye konuştu.Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin yeni üyelerine plaketlerini takdim etti.Gecede son olarak sanatçı Coşkun Sabah , şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği adına onursal üyelik plaketini Mustafa Cengiz verdi.