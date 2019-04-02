Son Dakika Haberleri: Galatasaray - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Galatasaray - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

17 dakika önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin KorkutGALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı,...

Galatasaray - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0, System.String[]


SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)

SETLER: 25-23, 26-24, 25-11

SÜRE: 81 dakika (27, 33, 21)

Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:07 Kaynak: DHA

Yasin Aydın, Sarıkaya, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
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