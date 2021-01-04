Galatasaray, Konya deplasmanında - Son Dakika

Galatasaray, Konya deplasmanında

04.01.2021 10:15
Galatasaray, Konya deplasmanında, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

Takımda 7 eksik

Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Üç oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Terim'in cezası bitiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası yarın sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Konya deplasmanında - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında türbanla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Kısıtlamada gezmeye gittiği Taksim'de cezayı yiyen genç: Bu ne şans ya Rab? Kısıtlamada gezmeye gittiği Taksim'de cezayı yiyen genç: Bu ne şans ya Rab?         
09:34
Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi         
09:03
Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi         
08:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü         
05:00
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar         
17:21
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 10:20:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Konya deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei