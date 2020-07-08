Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti
Galatasaray karşısında ağları 2 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Papiss Cisse, gol sayısını 22 yaptı ve krallıkta 21 gollü Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geride bıraktı. Cisse ayrıca, son 4 maçta rakip kaleye 6 gol atmayı başardı.
Aytemiz Alanyaspor'un yıldız forveti Papiss Cisse, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray maçını da boş geçmedi.
Rakip ağları 2 kez havalandıran Cisse, gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti. Bu hafta Antalyaspor karşısında gol kaydedemeyen Trabzonsporlu Alexander Sörloth 21 golde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.
SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI
6 maçlık gol hasretini 28. haftada sonlandıran Senagalli futbolcu, ligde oynadığı son 4 maçta 6 gol atmayı başardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:28
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