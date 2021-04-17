Galatasaray maçının ardından

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Göztepe deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir futbolla 3 puanı aldık. Ligin en başarılı takımlarından Göztepe'den deplasmanda puan alabilmek önemli bir iş. Açıkçası kalemize top gelmeden harika bir gol yedik. Güzel gol yedik inkar etmemek lazım. Ancak çabuk reaksiyon gösterdik. Geriye düşüp dönmek de 3 gol atmak da pozisyona girmek de artılarımız oldu. Toplu oyunda pas oyununda iyiydik. Halil ve Kerem iyi oynadılar. Özellikle Kerem Türk futboluna hediye edeceğimiz gençlerden olacak. Muhakkak öğreneceği çok şey var. Kerem iyi hazırlandı. Maçlarda iyi oynuyor. Onun adına sevindim. Halil de yetenekli, bugünkü sistem ona uygundu. Bloklar arasında biz fazla olunca özellikle Halil manevraları kolay yaptı. Kerem'i solda oynatmamıza rağmen sağdan iki gol atması da sevindirici. Göztepe'ye karşı bu kadar iyi oynayıp gol pozisyonuna girmek beni çok sevindirdi" dedi.

Galatasaray olarak tamamen saha içine konsantre olduklarını ifade eden Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız. Hiç bir zaman pes etmeyiz, vazgeçmeyiz. Sonuna kadar elimizden geleni yaparız. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir doğaldır. Biz hiçbir şeyi bırakmayız. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Söylenenlerden uzak kalacağız. Futbol bizim işimiz. Bazı şampiyonluklarımız geriden gelerek, vazgeçmeyerek, karakteri sahaya yansıtarak olmuştur. Bugün de vazgeçmeyeceğiz. Şu ana kadarki olan bölüm bize yakışan bölüm değil. Benim alışık olduğum bölüm değil. Neticede bir hata varsa benimdir. Oyuncuları ben seçiyorum, ben oynatıyorum. Benim yanlışımdır oyuncularım değildir. Onlar da zaman zaman hata yapacaklar. Daha 7 maçımız var, 7 maçta her şey olabilir. Sonuçta mesele bizim vazgeçmememiz. Biz vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAYLILAR'A SÖZÜM VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise hafta içinde yaşanan tartışmalara atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi: "50 yıllık Galatasaraylıyım. Ailem, kulübüm ve sevdiklerim üçgenim var. 50 yıldır bunun dışına çıkmıyorum. Oyuncularıma 3 gün izin verdiğimde kendim evde oluyorum. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum ama Galatasaraylılar'a verdiğim söz aklıma geliyor."

KARAMAN: ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise alınan mağlubiyete üzüldüklerini ve yeterince mücadele edemediklerini söyledi. Zorlu bir maç oynadıklarını ifade eden Karaman, "Galatasaray'da hücum özelliği olan oyuncuların aktif olacağını biliyorduk. Dikkat etmemiz gereken konu üzerine darbe yedik. Forvetlerin ve kanatların orta sahaya desteğiyle beraber biz çoğalamadık ve hamleyi yapamadık. İlk yarı için takım kimyası bozuk ve problemleri çözememiş bir takım görüntüsü verdik. Maalesef bir penaltı golü işimizi zora soktu. Oynamaya devam edeceğiz. Biz camia olarak büyüğüz diyorsak canımızı acıtmamız gerekiyor. Mücadele anlamında bu maçı yeterli göremeyiz. Bu formayı giyiyorsak kendimizi aşmamız gerekli. Kendi işimizi yapmalıyız. İlk yarı için rakibin ortaya koyduğu problemlere çözüm üretemedik. Şapkamızı önümüze koyacağız. Profesyonel hayat devam edecek, acı tecrübelerle gerçekleri bulacağız. Ders almak isteyene önemli dersti bu müsabaka" cümlelerini kullandı.