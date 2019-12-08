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Galatasaray, PSG maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, PSG maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik çalışması yaptığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen ve tedavisine başlanan Adem Büyük'ün durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı kaydedildi.

Ryan Babel'in tedavisinin ardından koşu yaptığı, Sofiane Feghouli'nin ise ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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