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Galatasaray set vermedi

6 saat önce

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 9. galibiyetini aldı.

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Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 9. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 11. yenilgisini yaşadı.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral


Galatasaray HDI Sigorta: Elifsu Erincek, Melike Çadır, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Vasilantonaki (Derya Çayırgan, Sezen Keskekoğlu)


Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elgin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)


Setler: 25-11, 25-16, 25-14


Süre: 63 dakika (19, 23, 21)

Galatasaray, Beylikdüzü, voleybol, Kaygısız, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:22 
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