Galatasaray Teknik Ekibi, Muhabirleri Mağlup Etti
39 dakika önce
Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden muhabirler arasında oynanan karşılaşmayı teknik ekip kazandı.
Galatasaray
teknik ekibi ile takımı takip eden muhabirler arasında oynanan karşılaşmayı teknik ekip kazandı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Dünya Çalışan Gazeteciler Günü
'nde basın mensupları için pasta kesti. Galatasaray, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde takımı takip eden basın mensuplarını unutmadı. Antalya Belek
'te kamp yapan sarı-kırmızılılarda akşam antrenmanı sonrasında basın mensupları için pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim
, teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarının gününü kutladı. Daha sonra Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden basın mensupları, geleneksel kamp maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi ise teknik ekip 14-4 kazandı.
(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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