Galatasaray Trabzonspor Maçına Hazır

GALATASARAY Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar Süper Kupa yarı finalinde yarın saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
