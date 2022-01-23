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Galatasaray'da 5 değişiklik - Son Dakika

Galatasaray'da 5 değişiklik

23.01.2022 19:04
Galatasaray'da 5 değişiklik

- Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Trabzonspor maçında 5 değişiklik yaptı.

- Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Trabzonspor maçında 5 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktör Domenec Torrent son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Trabzon karşısında 11'de 5 değişiklik yaptı. İspanyol teknik adam, kaleci İsmail Çipe, Yedlin, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Morutan'ı yerine Fatih Öztürk, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Emre Kılınç'e görev verdi. Kasımpaşa mücadelesinde omzu çıkan Alpaslan Öztürk de kadroda yer almadı.

Fatih Öztürk, 414 gün sonra 11'de

Teknik Direktör Domenec Torrent, son dönemde performansıyla çok eleştirilen İsmail Çipe'nin yerine kalede Fatih Öztürk'e görev verdi. Son olarak geçtiğimiz sezon 5 Aralık 2020 tarihinde görev alan Fatih 414 gün sonra sahadaki yerini aldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayirli ile mücadele eden Sofiane Feghouli, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından takıma döndü. Feghouli, Trabzonspor maçına yedeklerde başladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fatih Öztürk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Partick van Aanholt, Ryan Babel, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Sofiane Feghouli bekledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt'ın anısına sarı-kırmızılı futbolcular üzerinde 'Başımız sağ olsun' yazılı pankart ile ısınmaya çıktı.

İstanbul'da cuma gününden itibaren etkisi altına alan kar yağışı bugün de sürdü. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışından Nef Stadyumu'nun zemini ise etkilenmedi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Domenec Torrent, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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