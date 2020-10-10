Galatasaray-Ümit Milli Takım maçındaki kavga iddiası - Son Dakika

Galatasaray-Ümit Milli Takım maçındaki kavga iddiası

10.10.2020 13:27
Galatasaray-Ümit Milli Takım maçındaki kavga iddiası, System.String[]

Galatasaray Kulübü, dün Ümit Milli Futbol Takımı ile yapılan antrenman maçında çıkan tartışmada oyuncuları Marcao'nun milli oyuncu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve bu nedenle müsabakanın da tamamlanamadığı yönündeki haberi yalanladı.

Galatasaray Kulübü, dün Ümit Milli Futbol Takımı ile yapılan antrenman maçında çıkan tartışmada oyuncuları Marcao'nun milli oyuncu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve bu nedenle müsabakanın da tamamlanamadığı yönündeki haberi yalanladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımının Süper Lig'de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takım ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maça ilişkin bir gazetedeki haberden dolayı açıklama gereği doğduğu belirtilerek, "Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır." denildi.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından maçın yaklaşık 10 dakika daha devam ettiği kaydedilirken, "Maç devam etse de teknik direktörümüz Fatih Terim'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas'a yaptığı teklif üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması ve aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olayın bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyuncular arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Onlar ne söylüyorsa doğrudur, başka bir şey yok. Ufak bir gerginlikten sonra oyuncular barıştı ve oyun devam etti. Hava yağmurluydu ve bir sakatlık yaşanmasın diye daha sonra maçı bıraktık. Bu kararı Fatih hocayla beraber verdik. Aramızda verdiğimiz kararla maçı sonlandırdık. Önemli ve büyütülecek bir şey yok." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Ümit Milli Takım maçındaki kavga iddiası - Son Dakika Spor

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