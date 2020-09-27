Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'na geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mehmet Can Satman üstlenecek.Ligin 3'üncü haftasındaki derbi mücadelesi için takımlar tesislerden ayrıldıktan sonra mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. İlk olarak Galatasaray stada ulaşırken, sonrasında ise Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'na geldi.