Son Dakika Haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Kadrosunu Bugün Bildirecek

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Kadrosunu Bugün Bildirecek

21 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirirken, bazı yeni transferlerini bu sezon UEFA maçlarında oynatamayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Kadrosunu Bugün Bildirecek, System.String[]
FATİH EREL - UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirirken, bazı yeni transferlerini bu sezon UEFA maçlarında oynatamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Ocak'ta başlayıp gece yarısı sona eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 6 futbolcu dahil etti. Fenerbahçe ise 5 ismi renklerine bağladı.

UEFA kurallarına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar, Avrupa maçları kadrolarına ara transfer döneminde renklerine bağladığı en fazla 3 oyuncuyu dahil edebilecek.

Bu nedenle Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 5 transferinden 3'ünü seçerek UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatabilecek.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, bu gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorunda olduğu için Galatasaray ve Fenerbahçe de bu gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya sunacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmişti.

Son 32 turunda ilk maçlar 12- 14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat'ta yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer dönemi raporu şöyle:

Gelenler:

Forvet: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Konstantinos Mitroglou (Marsilya-Kiralık)

Defans: Marcao (Chaves), Christian Luyindama (Standard Liege-Kiralık), Semih Kaya (Sparta Prag-Kiralık), Emre Taşdemir.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan isimlerle yabancı oyuncu sayısı 15'e yükseldi.

Süper Lig'de 14 yabancı oyuncu sınırlamasının bulunması nedeniyle Galatasaray, bir futbolcusuna lisans çıkaramayacak.

Sarı-lacivertli kulübün ara transfer dönemi raporu ise şöyle:

Gelenler:

Orta saha: Victor Moses (Chelsea-Kiralık), Tolgay Arslan (Beşiktaş), Miha Zajc (Empoli)

Defans: Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Serdar Aziz (Galatasaray).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Avrupa, Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko, Deplasmanda Bayern Münih'e 90-86 Yenildi Rus Takımı Zenit'e Transfer Olan Ukraynalı Futbolcu Kriz Çıkardı

Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu Ahmet Çakar'dan "Aylık Kazancım Bin Lira" Diyen Berkay'a Ağır Gönderme: İşsizlik Maaşına Başvur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:49:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Kadrosunu Bugün Bildirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]