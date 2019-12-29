Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor

Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Antalyaspor maçı öncesi Ahmet Kaan'ın Türk Telekom Stadı'nda Mustafa Cengiz'le buluştuğu belirtildi.

Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Antalyaspor maçı öncesi Ahmet Kaan'ın Türk Telekom Stadı'nda Mustafa Cengiz'le buluştuğu belirtildi.


Ahmet Kaan ile sohbet eden Mustafa Cengiz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, söz konusu görüntüleri görür görmez harekete geçtiklerini anlatarak, "Sizin milyonlarca taraftarınız olabilir ama o taraftarın nasıl taraftar olduğu çok önemli. Küçücük yaşta Ahmet Kaan'ın gösterdiği tepki bu sosyal oluşuma kendini nasıl ait hissettiğinin çok kuvvetli tezahürü, göstergesi? Ayrımcılığın olmaması için öncelikle eğitim gerek, yanındakine tahammül etmek gerekir. Eskiden statlar ikiye bölünürdü, arada tek sıra polis otururdu. Nostaljik bakıyoruz, bunu özlüyoruz. Maalesef yenilgiye dayanamıyoruz, galip geldiğimizde de aşırı seviniyoruz. Ahmet Kaan'a ve Ayaz'a gösterdikleri direniş için Galatasaray adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Minik taraftar Ahmet Kaan ise yaşadıklarını şöyle anlattı:


"İlk başta güvenlikler almamıştı. İçeriye girdiğimizde başka bir güvenlik montunun önünü kapatsan yeter önünü açma demişti. O zaman biraz mutlu olmuştum. Babama 'Ya eve gideriz ya da hiçbir şey yapmayız' dedim."


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Mustafa Cengiz, Ahmet Kaan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:54 
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