Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı - Son Dakika

Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı. Gambiya Futbol Federasyonundan (GFF) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede daha önce oynanan maçların geçersiz sayıldığı belirtilerek, "bu yılki futbol liginde kazanan, terfi ve düşme yok." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ligde ilk iki sıraya giren Real de Banjul FC ve Gambia Armed Forces FC'nın Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nda Gambiya'yı temsil edeceği vurgulandı. GFF'in Kovid-19 Yarım Fonun'dan kulüplere mali destek sağlayacağını kaydedildi. Afrika kıtasında Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya, Uganda ve Güney Sudan gibi ülkeler, Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarını ertelemişti. Gambiya'da şimdiye kadar 24 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu