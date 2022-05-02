Gamze Akkuş İlgezdi: "1 Gecede Yönetim Şeklini Değiştirenler, Sağlık Çalışanları İçin Kılını Kıpırdatmıyor" - Son Dakika
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Gamze Akkuş İlgezdi: "1 Gecede Yönetim Şeklini Değiştirenler, Sağlık Çalışanları İçin Kılını Kıpırdatmıyor"

02.05.2022 17:24
Gamze Akkuş İlgezdi: "1 Gecede Yönetim Şeklini Değiştirenler, Sağlık Çalışanları İçin Kılını Kıpırdatmıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanlarına 14 Mart’ta verilen sözün üzerinden 48 gün geçmesine rağmen vaatlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini anımsattı. İlgezdi, “Bir gecede Cumhurbaşkanlığı Sistemini getirerek ülkenin yönetim şeklini değiştirenler, sağlık çalışanları için kılını kıpırdatmıyorlar. Verdikleri müjdelerin üzerinden 48 gün geçti. Neyi bekliyorlar? İvedilikle sözünüzü tutun, sağlık personellerine mali haklarını teslim edin” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanlarına 14 Mart'ta verilen sözün üzerinden 48 gün geçmesine rağmen vaatlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini anımsattı. İlgezdi, "Bir gecede Cumhurbaşkanlığı Sistemini getirerek ülkenin yönetim şeklini değiştirenler, sağlık çalışanları için kılını kıpırdatmıyorlar. Verdikleri müjdelerin üzerinden 48 gün geçti. Neyi bekliyorlar? İvedilikle sözünüzü tutun, sağlık personellerine mali haklarını teslim edin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına maaş iyileştirmesi ve mali hakların teslimi sözü vermesinin üzerinden 48 gün geçmesine rağmen, vaatlerin yerine getirilmediğine dikkat çekti. İlgezdi'nin yazılı basın açıklaması şöyle:

"Sağlıkçıların maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılacağının sözü verilmişti, yapılmadı. Sağlıkçıların birden çok kalemde aldıkları maaşların tek kalemde, emekliliğe yansıyacak şekilde düzeltileceği sözü verilmişti ama yapılmadı. Diş hekimlerinin, aile hekimlerinin ücretlerini artıracaklarını müjdelemişlerdi, o da yok. Ek ödemelerde de artış yapılacak dediler. Dediler de dediler. Lafla peynir gemisi yürümez. Sağlık çalışanları artık icraat görmek istiyor. Bu pandemi süreci atlatıldıysa 'giderlerse gitsinler' dediğiniz hekimler sayesinde atlatıldı. Dolayısıyla siz sağlık çalışanlarına borçlusunuz.

"BU ÜLKEDE BİR GECEDE NELER DEĞİŞTİ"

İsteseler tek bir talimatla bu işi çözerler. Bu ülkede bir gecede neler değişti. Bir gecede Cumhurbaşkanlığı Sistemi geldi, ülke yönetimi değişti. Bir gecede ne bakanlar görevden alındı, yerine kimleri getirdiler. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Ama sağlık çalışanları için hiçbir şey değişmedi. Çünkü değiştirmek istemiyorlar. Çünkü samimi değiller. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, mali hakları umurlarında değil. Varsa yoksa vaat, icraata gelince ortadan kayboluyorlar. Önce 'giderlerse gitsinler' diyorlar. Sonra geri vites yapmak için tutamayacakları vaatler verip sağlık çalışanlarının ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Nereden baksak tutarsızlar. Lafın tamamı da deliye söylenir. CHP'nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, siz tutana kadar verdiğiniz vaatlerin tek tek peşindeyim. Bu da böyle bilinsin."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi: '1 Gecede Yönetim Şeklini Değiştirenler, Sağlık Çalışanları İçin Kılını Kıpırdatmıyor' - Son Dakika


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