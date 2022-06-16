Gamze Akkuş İlgezdi: "İnsani Çalışma Koşulları Yaratmadığınız Sürece Bu Ülkenin Kıymetli Hekimleri Başka Ülkelere Gitmeye Devam Edecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun teklifine ilişkin "Hekimlerimizin maaşlarını yoksulluk sınırının üstüne çıkarmadığınız ve şiddetten arındırılmış, insani çalışma koşulları yaratmadığınız sürece bu ülkenin kıymetli değerleri, hekimleri, sağlık emekçileri başka ülkelere insanca yaşam arayışıyla gitmeye devam edecekler. 20 yıldır olduğu gibi olan yine vatandaşa olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, dün TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yasa teklifine ilişkin konuştu. Akkuş İlgezdi, "Sağlıkçıların özlük haklarında düzenleme yapacağız diyerek aylardır oyaladığınız teklifin komisyon görüşmeleri bitti şimdi tiyatro Meclis'te, Genel Kurul'da devam ediyor. Evet, adeta bir tiyatro oynanıyor. Senaryo kötü, oyuncular duyarsız" dedi.

"HASTA, DOKTORU GÖRMEK İÇİN 142 KM YOL GİDECEK"

Hastaların randevu bulmakta zorlandığına dikkat çeken İlgezdi, "Hastalar randevu alamıyor, iki ay önce oturdum, sistemden randevu almak için İstanbul'da her yeri aradım. Bir tek Şile'de randevu bulabildim, o da 15 gün sonrayaydı. Silivri'deki bir vatandaş Şile'deki doktoru görmek için 142 kilometre yol gidecek. Görmek diyorum, çünkü doktorun hastaya ayırabileceği süre sadece beş dakika olduğu için sadece görmekten ibaret" dedi. Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:

"KUYRUKLAR BİTTİ AMA RANDEVU BULUNAMIYOR"

"Sağlık sisteminden bugün ne hasta memnun ne hekim memnun. 'Kuyrukları bitirdik' masalını anlatıyorsunuz, övünüyorsunuz, haklısınız. Sistem üzerinden randevu vererek hastaları haftalarca, hatta aylarca evlerinde bekletiyorsunuz. Biz iktidarın niyetini iyi biliyoruz. Kaşıkla verip kepçeyle almakta usta olduğunuz için yaptığınız uyduruk iyileştirmeler daha sağlıkçıların cebine girmeden almanın bir yolunu bulursunuz.

"BİLKENT ŞEHİR HASTANESİNDE ACİL DIŞINDA BEYİN AMELİYATI YAPILAMIYOR"

Sizin için çark dönsün de ne olursa olsun. Bugün sizin kurduğunuz Bilkent Şehir Hastanesi'nde malzeme eksikliğinden dolayı acil dışında beyin cerrahi ameliyatı yapılmıyor. Bunun neresi sağlıkta devrim? Bunun adı olsa olsa sağlıkta çöküş olur. Yeri gelip canınızı emanet ettiğiniz, ocağına düştüğünüz insanların aslında aklıyla alay ediyorsunuz. Bu utanılacak düzenlemeyi 'teklif' diye önümüze getirenlere sesleniyorum. Sizin de canınız onlara emanet, sadece bizimki değil. Bu insanlara reva gördüğünüz yasa teklifi bu mu?

7 AY ÖNCE VERDİKLERİNİ GERİ ALMIŞLAR

Bu düzenlemede pratisyen hekim emekli aylığındaki artış 3.050 lira iken aralık ayında, bugün 1.600 liraya, uzman hekim emekli aylığındaki artışın 3.400 liradan 2.100 liraya düştü. Aralık ayında pratisyen hekimlerin ek ödemesi yeni düzenlemede 9 bin liradan 5 bine gerilemiş durumda. Biz buradan şunu anlıyoruz ki aralıktaki teklifin sağlık çalışanlarına fazla olduğunu düşündünüz.

"DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİ BORÇ BATAĞINDA"

İyileştirme için yalnız ek ödemeyi esas almakta; oysa sağlık çalışanlarının refah düzeyini artıracak olan yaklaşım, temel ücretlerin artırılması olmalıdır. 5'inci maddede ek ödeme inceleme heyetleri oluşturmuşsunuz ancak denetim yetkisi olan bu heyetlerin kimlerden oluştuğu belli değil. 6'ncı maddede performansa dayalı ek ödeme ön plana çıkarılmış; bu da üniversite hocaları arasında gelir getiren ve getirmeyen ayrımını yaratıyor. Klinisyen olmayan hocalar adına kayda değer bir artış olmuyor. Bu durum da tıp fakültelerinde eğitimin daha geri gitmesi vesile olacaktır. Kamu hastanelerinde döner sermaye bütçeleri borç batağına gömülmüş, sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.

BAKAN KOCA'YA SESLENDİ

Neden hekimlerin temel maaşlarında artış yapmaktan çekiniyorsunuz? Hekimlerden daha kısa sürede kamuda görev yapmış, daha az riskler almış ve daha düşük bir eğitimden gelen, hükümetinize bağlı bürokratlara yüksek maaşları belli kademelerde veriyorsunuz ama sağlık çalışanlarını görmüyorsunuz. Sağlık çalışanlarının temel ücretlerindeki yüksek artışı yapmak yerine süreklilik göstermediği ve eşitsiz olduğu bilinen döner sermaye bütçesinden ödemesini yapıyorsunuz, düzenlemeye çalışıyorsunuz.

"YASA 'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FAYDAM YOK' DİYE BAĞIRIYOR"

Bu yasa 'Ben liyakatli ellerden çıkmadım' diye bas bas bağırıyor. Bu yasa 'Benim sağlık çalışanlarına bir faydam yok' diye bas bas bağırıyor. Bu yasa 'Ben sağlık çalışanlarının karnını doyurama' diye bas bas bağırıyor. Bu yasayı Kafdağı'na da gömseniz verdiği utancı gizleyemezsiniz. Unutmayın ki sağlık çalışanları yaşattıklarınızın hesabını sandıkta soracaktır"