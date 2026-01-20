Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Gana arasındaki ticaret hacminin 2024'te 574 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen sahip olduğumuz potansiyeli doğru değerlendirdiğimizde bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin ve beraberindeki heyet, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Batı Afrika'da ortaya çıkan yatırım fırsatları ve iş dünyaları arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Gana arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve dostluk temelinde geliştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da Gana'ya ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Baran, bu ziyaretin ilişkilere stratejik bir boyut ve ivme kazandırdığını ifade etti.

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 574 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğine ve bunun 401 milyon dolarının Türkiye'nin ihracatı olduğuna işaret ederek, "Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen sahip olduğumuz potansiyeli doğru değerlendirdiğimizde bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gana'nın Batı Afrika'daki stratejik konumuna dikkati çeken Baran, Türk iş dünyasının bölgede daha etkin olmasının hem Türkiye'nin ihracat hedeflerine hem de Afrika açılımına katkı sağlayacağını kaydetti.

Baran, Ankara iş dünyasının Gana ile ticaret, yatırım ve ortak projelere açık olduğunu vurgulayarak, karşılıklı temasların artırılmasının önemine işaret etti.

Büyükelçi Nasiruddin de Türk şirketlerini Gana'ya yatırım yapmaya davet ederek, ülkelerine yatırım yapan iş insanlarına gümrüksüz makine getirme imkanı sağlandığını ve vergi tatili uygulamasının yapıldığını belirtti.