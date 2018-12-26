Gap, Dap, Dokap ve Kop Kapsamındaki İllere Hayvancılık Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar...

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar için yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.



Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi sağlanacak.



Buna göre, işletmesi en az 1 yıldır aktif, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek. Hibe desteği programı 2019-2023 yıllarında uygulanacak.



Hibe oranları, yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı kapsamındaki inşaat işleri, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi alımı için yüzde 50 olacak.



Yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılacak, yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı bakanlıkça belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Hibeden, belirlenen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak. Başvuru şartları, bölgesel farklılıklara göre belirlenecek.



Yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamında bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Bankaya, destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek.



Hibe desteğinden, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.



Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

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