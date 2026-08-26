Garanti BBVA, AI in Finance Awards'ta kişiselleştirilmiş finansal danışmanlıkta iki ödül kazandı - Son Dakika
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Garanti BBVA, AI in Finance Awards'ta kişiselleştirilmiş finansal danışmanlıkta iki ödül kazandı

Garanti BBVA, AI in Finance Awards\'ta kişiselleştirilmiş finansal danışmanlıkta iki ödül kazandı
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Garanti BBVA, Global Finance tarafından düzenlenen AI in Finance Awards 2026'da "Best Personalized Financial Advice in Turkey" (Türkiye'nin En İyi Kişiselleştirilmiş Finansal Danışmanlık Hizmeti) ve "Best Personalized Financial Advice in Western Europe" (Batı Avrupa'nın En İyi Kişiselleştirilmiş Finansal Danışmanlık Hizmeti) ödüllerinin sahibi oldu.

Banka, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık alanındaki yaklaşımıyla hem Türkiye'de hem de Batı Avrupa'da ödüle layık görüldü. Kazanılan iki ödül, Garanti BBVA'yı Ekim ayında Singapur'da açıklanacak küresel final değerlendirmesi (Round II) için de adaylar arasına taşıdı.

Garanti BBVA, Global Finance'in bu yıl ikinci kez düzenlediği AI in Finance Awards 2026 kapsamında "Best Personalized Financial Advice in Turkey" (Türkiye'nin En İyi Kişiselleştirilmiş Finansal Danışmanlık Hizmeti) ve "Best Personalized Financial Advice in Western Europe" (Batı Avrupa'nın En İyi Kişiselleştirilmiş Finansal Danışmanlık Hizmeti) kategorilerinde iki önemli ödülün sahibi oldu. Banka, veri odaklı karar mekanizmalarıyla her müşteriye doğru zamanda, doğru kanaldan kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunan yapay zekâ ekosistemiyle ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA, müşterilerinden tüm temas noktalarında topladığı geri bildirimleri davranışsal verilerle birlikte yapay zekâ destekli analizlerden geçirerek 18,5 milyon aktif mobil müşterisine doğru zamanda, doğru kanaldan kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunuyor. Garanti BBVA’nın çok sayıda yapay zekâ modelinden oluşan ekosistemi, gerçek zamanlı karar mekanizmalarıyla müşteri ihtiyaçlarını öngörürken elde edilen içgörüleri de kişiselleştirilmiş önerilere dönüştürüyor. Bu yapının müşteriye açılan kritik temas noktalarından biri de bankanın dijital asistanı Ugi. Üretken yapay zekâ yetkinlikleriyle desteklenen Ugi, bankanın veri odaklı içgörülerini gerçek zamanlı, bağlama duyarlı ve proaktif finansal önerilere dönüştürerek müşterilerine doğal dilde, kişiselleştirilmiş ve sezgisel bir bankacılık deneyimi sunuyor. Son 1 yılda 9,2 milyon kullanıcıya ulaşan Ugi, 76 milyon etkileşimle Garanti BBVA'nın kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık yaklaşımını milyonlarca müşteriyle buluşturdu.

Global Finance tarafından düzenlenen AI in Finance Awards, finans sektöründe yapay zekâ teknolojilerini müşteri deneyimi, karar destek sistemleri, operasyonel verimlilik ve inovasyon alanlarında en etkili şekilde kullanan kurumları ödüllendiriyor. Başvurular, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor; kazananlar ise Global Finance editörlerinin nihai seçimiyle belirleniyor. Program, yapay zekânın finans sektöründeki gelişimine katkı sağlayan uygulamaları uluslararası ölçekte görünür kılmayı amaçlıyor.

Garanti BBVA, AI in Finance Awards'ta kişiselleştirilmiş finansal danışmanlıkta iki ödül kazandı

Bu yılın ilk aşamasında ödül kazanan kurumlar, Ekim ayında Singapur'da düzenlenecek AI in Finance Awards töreninde açıklanacak Round II değerlendirmesinde bölgesel ve küresel ödüller için yarışmaya hak kazanıyor. Garanti BBVA da kazandığı iki ödülle dünya genelindeki en başarılı finans kuruluşları arasında yer almak üzere değerlendirmeye alınacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Müşterilerimiz bugün bankacılıktan kendilerini anlayan, ihtiyaçlarını doğru zamanda fark eden ve hayatlarını kolaylaştıran bir deneyim bekliyor. Biz de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla tüm müşteri yolculuklarımızı bu anlayışla yeniden tasarlıyoruz. Bu yolculukta yapay zekâ, Radikal Müşteri Perspektifimizi milyonlarca müşterimize aynı özen ve aynı kaliteyle ulaştırmamızı sağlayan en önemli araçlardan biri. Müşterilerimizle kurduğumuz her etkileşimi bir öğrenme fırsatı olarak görüyor; farklı temas noktalarından elde ettiğimiz geri bildirimleri yapay zekâ ile analiz ederek her müşterimize bulunduğu ana ve ihtiyacına uygun öneriler sunuyoruz. Ugi de bu deneyimin müşterilerimizle buluştuğu en önemli kanallardan biri olarak öne çıkıyor. Global Finance AI in Finance Awards kapsamında iki kategoride ödül almak, müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımımızın uluslararası ölçekte de değer gördüğünü ortaya koyuyor. Geliştirdiğimiz çözümlerle müşterilerimize doğru zamanda değer sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, ise ödüller konusunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Yapay zekânın gerçek değeri, milyonlarca kişiye aynı kaliteyle ulaşabildiğiniz noktada ortaya çıkıyor. Bunun için de güçlü modeller geliştirmek kadar, bu modelleri güvenli, hızlı ve ölçeklenebilir bir altyapıyla desteklemek gerekiyor. 240 veri bilimci ve makine öğrenmesi mühendisinden oluşan ekiplerimizle geliştirdiğimiz yapay zekâ modelleri; müşteri deneyiminden fiyatlama modellerine, risk yönetiminden dolandırıcılık önlemeye kadar bankacılığın birçok alanında kullanılıyor. Yatırım danışmanlığı, müşteri içgörüsü ve bilgi yönetimi alanlarında kullandığımız yapay zekâ destekli copilot çözümleri de çalışanlarımızın müşterilerimize daha hızlı, daha isabetli ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmasını desteklerken, karar alma süreçlerini de güçlendiriyor. Global Finance AI in Finance Awards'ta kazandığımız ödüller, teknolojiye yaptığımız yatırımların ve geliştirdiğimiz yapay zekâ yetkinliklerinin uluslararası düzeyde takdir edilmesi açısından bizim için değer taşıyor.”

Garanti Bankası, Batı Avrupa, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA, AI in Finance Awards'ta kişiselleştirilmiş finansal danışmanlıkta iki ödül kazandı - Son Dakika

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