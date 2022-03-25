Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi - Son Dakika
Üye Girişi

Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi

25.03.2022 16:10
Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına koyan Garanti BBVA, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 2007'den bu yana gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasının bir kez daha ana destekçisi oluyor.

Dünya saatinin Türkiye etkinliklerine öncülük eden WWF-Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 30 yıldır destek veren Garanti BBVA, dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen kampanya kapsamında 26 Mart Cumartesi akşamı, 20:30 – 21:30 saatleri arasında İstanbul Zincirlikuyu ve Pendik Genel Müdürlük binası, İstanbul Suadiye ve Etiler hizmet binası, Ankara Kızılay ve Kavaklıdere hizmet binası, Bursa hizmet binası ve İzmir hizmet binasının ışıklarını söndürüyor. Garanti BBVA, bu yıl iklim krizini durdurmak için #DönüşümSaati çağrısı yapılan Dünya Saati kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

YORUMLAR
500
Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi Garanti BBVA, yedinci kez 'Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi' nde Garanti BBVA, yedinci kez 'Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi' nde

Garanti Bankası, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement