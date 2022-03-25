Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi - Son Dakika

Dünya saatinin Türkiye etkinliklerine öncülük eden WWF-Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 30 yıldır destek veren Garanti BBVA, dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen kampanya kapsamında 26 Mart Cumartesi akşamı, 20:30 – 21:30 saatleri arasında İstanbul Zincirlikuyu ve Pendik Genel Müdürlük binası, İstanbul Suadiye ve Etiler hizmet binası, Ankara Kızılay ve Kavaklıdere hizmet binası, Bursa hizmet binası ve İzmir hizmet binasının ışıklarını söndürüyor. Garanti BBVA, bu yıl iklim krizini durdurmak için #DönüşümSaati çağrısı yapılan Dünya Saati kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.