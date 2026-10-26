Garanti BBVA kredi kartlarında İngiliz sterliniyle (GBP) ekstre seçeneği

Garanti BBVA, kredi kartı kullanıcılarının yurt dışı harcamalarını daha kolay takip etmelerini sağlayan yeni bir özelliği hayata geçirdi. Daha önce ABD doları (USD) ve euro (EUR) üzerinden sunulan yabancı para ekstre seçeneklerine İngiliz sterlini (GBP) de eklendi. Böylece müşteriler, kredi kartlarıyla sterlin üzerinden gerçekleştirdikleri harcamalarını ve ödemelerini doğrudan bu para birimi üzerinden takip edebilecek.

Müşteriler, yabancı para ekstre tercihini Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi ve Garanti BBVA şubeleri üzerinden kolayca belirleyebilecek. Hâli hazırda yabancı para ekstre tanımı bulunan müşterilerin İngiliz sterlini ekstresi için ayrıca bir tanımlama yapmasına gerek olmayacak.

“Amacımız finansal işlemleri kolay ve öngörülebilir hale getirmek”

Yeni uygulamayı değerlendiren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay şunları söyledi: “Yurt dışında harcama yaparken bütçeyi kolayca takip edebilmek ve ödemeleri öngörebilmek Garanti BBVA müşterileri için önemli bir ihtiyaç. Garanti BBVA’nın Radikal Müşteri Perspektifi doğrultusunda Banka müşterilerinin farklı yaşam alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bu ihtiyaçlara proaktif çözümler geliştiriyoruz. Daha önce Amerikan doları ve euro cinsinden sunulan kredi kartı hesap özeti seçeneğini şimdi İngiliz sterliniyle genişletiyoruz. Amacımız, Garanti BBVA müşterilerinin finansal işlemlerini daha kolay yönetmelerini sağlayan ve günlük yaşamlarına değer katan yenilikçi çözümler sunmaya devam etmek.”

Yurt dışı harcamalarında kredi kartı ayrıcalıkları

Garanti BBVA, kredi kart müşterilerine yurt dışı harcamalarında alışverişten konaklamaya ve seyahate uzanan farklı ayrıcalıklar da sunuyor. Bonus kart sahipleri, belirli koşulları sağlayan yurt dışı harcamalarında bonus kazanabilirken, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları, harcama türüne göre mil kazanımı ve indirim fırsatları sağlıyor. American Express kart sahipleri ise yurt dışı alışverişlerinde sunulan özel indirimlerden ve harcamalarında Membership Rewards puan kazanma fırsatlarından yararlanabiliyor.

Bunlara ek olarak Garanti BBVA, Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen alışverişlere özel olarak American Express Card, Miles&Smiles Diamond American Express ve Shop&Fly Diamond American Express kredi kart sahiplerine, tek seferde 10.000 TL ve üzeri tutarındaki ilk 5 harcamasının her birinde 1.000 TL olmak üzere, aylık toplam 5.000 TL’ye varan indirim ayrıcalığı sunuyor. Shop&Fly kampanyalarına, Miles&Smiles kampanyalarına ve American Express kampanyalarınındetaylı bilgilerine bağlantılar üzerinden ulaşılabiliyor.