GASMEK üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek oluyor - Son Dakika

GASMEK üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek oluyor

21.10.2020 14:37
GASMEK üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek oluyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yol gösteriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yol gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceklerine şekil verecek olan üniversite eğitimleri alabilmeleri için kursiyerlere rehberlik hizmeti veren GASMEK, bu desteğini öğrencilerin eğitim hayatları boyunca da sürdürüyor.

GASMEK yetenek kurslarıyla üniversitede güzel sanatlar fakültelerinin kapılarını aralayan kursiyerlerden Abdulkadir Şenel ve Mehmet Salih Taş, GASMEK'e ve bu eğitimlerin her fırsatta önemine değinerek devamı için destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Abdülkadir Şenel ise bu yıl Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmeye hak kazandığını belirterek, "Üniversite sınavına hazırlık için açık öğretime geçmiştim. Zamanımı daha iyi değerlendirebilmek için, GASMEK'te kendimi geliştirebileceğim bir kurs arıyordum. Birkaç yere başvurdum. En son GASMEK eğitmenleri beni aradı. 'Resim kursuna gelebilirsin' diye haber verdiler. Bu şekilde tanıştım resimle. Resim çizerken zevk aldığımı fark ettim. Sınava hazırlanmaya karar verdim. Hedefime ulaşmış olsam da GASMEK kurslarıyla iletişimim devam ediyor. Bize resim yapma ve sınavlara hazırlanma sürecinde çok destek oldukları için GASMEK'e ve belediyemize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Mehmet Salih Taş ise Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'te sınava girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"GASMEK kurslarından öğretmenlerim sayesinde tanıştım. Burada devam edebileceğimi ve yeteneğimi geliştirebileceğimi söylediler. Matematik hocası olmak istiyordum. Fakat desteklerle bu alanda yeteneğim olduğunu keşfedince bu alanda devam kararı aldım. GASMEK hocalarımızın yardımları ile daha hırslı ve düzenli bir şekilde, tam da üniversitelerin istediği şekilde hazırlandık. Yeteneğim vardı ama bunu açığa çıkarmak için çalışmak gerekiyordu. Bize bu çalışmayı bu disiplini, bu süreyi bize GASMEK hocalarımız ayırdı. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GASMEK üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek oluyor - Son Dakika

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