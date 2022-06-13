Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı - Son Dakika
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Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı

13.06.2022 11:25

Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı Ankara'da karıştığı gasp olayından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı

BOLU - Ankara'da karıştığı gasp olayından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da karıştığı gasp olayından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen Yunus Y. için yakalama kararı çıkarıldı. Şahsın Bolu'da olduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yunus Y., İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdüğü sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Y., savcılıktaki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.

Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı
Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı
Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı
Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı

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Kaynak: İHA

Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı - Son Dakika
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