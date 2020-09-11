GASTROANTEP'e en büyük destek İKA'dan - Son Dakika

GASTROANTEP'e en büyük destek İKA'dan

GASTROANTEP'e en büyük destek İKA'dan Gaziantep'te ünlü şeflerinde katılımıyla gerçekleşecek olan Gastroantep'e en büyük desteği İpekyolu Kalkınma Ajansı verdi.

GASTROANTEP'e en büyük destek İKA'dan

GAZİANTEP - Gaziantep'te ünlü şeflerinde katılımıyla gerçekleşecek olan Gastroantep'e en büyük desteği İpekyolu Kalkınma Ajansı verdi.

Gaziantep'te bu yıl düzenlenen Gastroantep'e mali açıdan en büyük desteği verdiklerini açıklayan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gastronomi turizminin gelişmesi için bölgeye toplam 8 milyon TL destek sağladıklarını açıkladı.

Gastronomi anlamında Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'a 8 milyon liralık kaynak sağladıklarını belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Malumunuz üzerine gastronomi turizmi sadece Gaziantep'in değil güneydoğu bölgemizin gelişmesini istediği konulardan bir tanesi. Bizde bölgenin kalkınma ajansı olarak, bu alanın güçlenmesi, altyapısının geliştirilmesi, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, kurumsal kapasitelerinin ve dünya piyasasındaki rekabetçilik gücünün arttırılması için Türkiye'de ilk defa İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak gastronomi turizmi geliştirmek için bir mali destek planı hazırlamıştık. Yaklaşık 8 milyon liralık bir kaynağı Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerimizdeki gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelere, sivil toplum örgütlerine destek sunduk. Bu kapsamda özel sektörde yatırımlar gerçekleştirdik. Gastronomi alanında imalat yapan şirketlerin, üretim kapasitelerini arttırdık" dedi.

Gaziantep'in gastronomi anlamında gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ve gastronomi turizmi için strateji planı hazırladıklarını belirten Akyılmaz, "Bir yandan Gaziantep'te bölgenin ilk gastronomi kütüphanesini kurduk. Bunların yanı sıra birçok yerel işletmenin, yatırımlarının hayata geçirilmesini sağladık. Örneğin Şahinbey Belediyesi bünyesinde 'Şiveydiz Restorantı' kurduk. Bundan sonra kalkınma ajansı olarak asıl odaklandığımız nokta bölgemizin gastronomi alanında bir marka olması ve hedef pazarlara Gaziantep'in ve bölgenin önemli bir gastronomik bir destinasyon noktası olarak tanıtımını sağlamak. Bu bağlamda biz Balkanları belirledik. Belgrad fuarına katıldık. Orada hem acentalarla ve bloggerlarla görüştük. Daha sonra bu acentaları ve bloggerları geçtiğimiz hafta Gaziantep'te ağırladık. Bu gelişmelerin sonrasında 13 Eylül'de ilk Balkan kafile gastronomi turizmi anlamında bölgemize gelecekler. İkinci kafile 27 Eylül'de, üçüncü kafile 3 Ekim'de gelecek. Bunlar başlangıç. Gaziantep'in gastronomi turizmi anlamında alması gereken payı hak ettiği şekilde almasını istiyoruz. Türkiye'de ilk defa gastronomi turizmi strateji hazırlayan bir kalkınma ajansıyız. Gaziantep'in önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede gastronomi anlamında yapması gerekenleri bir strateji planını hazırladık, yakın zamanda kamuoyuna lansmanla tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep bereketli toprakların olduğu bir yer. Bununla ilgilide büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar var. Geçen sene daha büyük kapsamlı bir festival oldu. Bu yıl pandemiden dolayı canlı yayınlarla vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Emeği geçen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, "Valimiz başta olmak üzere vekillerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yaptıklarımız doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor. Sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.

GASTROANTEP'e en büyük destek İKA'dan

Gastronomi, Gaziantep, İpekyolu, Turizmi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GASTROANTEP'e en büyük destek İKA'dan - Son Dakika

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