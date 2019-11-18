GAÜN'de iki öğretim üyesi sergi açtı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Prof. Dr. Cebrail Ötgün tarafından hazırlanan resim sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.



Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Prof. Dr. Cebrail Ötgün'e serginin GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bilgi çok önemli, bilgiyi bir de sanatla bezerseniz tadına doyum olmaz. Eğer bilgiyi paylaşamıyorsanız hiçbir değeri yok. Bilgi teraziyle ölçülemez, parayla satın alınamaz. Paylaştıkça genişler, çoğalır ama çok çabuk unutulur. Unutulmaması için de siz gençler tarafından yeni kuşaklara bu bilginin aktarılması lazım. Bilginin bir diğer önemli özelliği de şudur, bilgi geçmişten günümüze, günümüzden de ileriye doğru genişleyerek, dal salarak gitmek zorunda. Bilgiler daima yenilenmelidir. Kalıcı duruma gelmesi de yenilenmesiyle mümkündür" dedi.



Gaziantep Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Prof. Dr. Cebrail Ötgün, "Bugünkü konferansta dinleyen öğrencilere umarım olabilecek katkıları yapabilmişizdir. Dinlediğiniz verileri bir karşılığını da sergide bulacaksınız. Resimlerin lisanı konuşmak değil, onlar renkler, biçimler ve onun oluşturduğu etkilerle yansıyor. Sessiz imgeleri kendi lisanlarında deneyimleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Hüsnü Dokak ise, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, bu buluşmayı gerçekleştirdikleri için başta Rektörlük olmak üzere herkese teşekkürlerini sundu.



Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ile Prof. Dr. Cebrail Ötgün'ün verdiği Çağdaş Sanat Stratejileri konferansını ilgiyle dinlediklerini belirterek, "Bu tür etkinliklerde farklı bakış açıları kazanmak siz öğrenciler hatta bizler için de çok önemli. Sanatın farklı bir yönden ele alınışını başka fikirlerle bağdaştırarak izlemek hepimiz için ve sanat adına bir kazanç. Şimdi de onların sergilerini açacağız" diye konuştu.



10 Eserin yer aldığı resim sergisinde Prof. Dr. Hüsnü Dokak ile Prof. Dr. Cebrail Ötgün'e teşekkür belgesi takdim edildi. Sergi, 12 Aralık 2019'a kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP