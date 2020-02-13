GAÜN'ün 'Timeline Travel Projesi' Avrupa Komisyonu'nda 'İyi Uygulama' seçildi - Son Dakika

Yaklaşık 2.5 yıl önce 'Zamandizin Yolculuğu Başlıyor' sloganıyla yola çıkan ve GAÜN'ü AB projeleri alanında gurur verici bir noktaya taşıyan Timeline Travel Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 'İyi Uygulama' seçildi.



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, projenin koordinatörü GAÜN Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş ve GABAM Koordinatörü Öğretim Görevlisi Şehnaz Sakıcı ile bir araya geldi.



Projenin Avrupa Komisyonu tarafından 'İyi Uygulama' seçilmesinin Gaziantep Üniversitesi için sevindirici bir haber olduğunu belirten Rektör Gür, "Böylece hem Gaziantep Üniversitesi hem de proje ekibi iki senelik yoğun emeklerin karşılığını bir kez daha almış oldu. Projemizin, bu yılki AB projeleri arasında Avrupa Komisyonu tarafından 'İyi Uygulama' seçilmesi ile projemizin başarısı bir kez daha tescillendi. Mühendislik ve fen bilimleri dışındaki alanlardan da başarılı AB projeleri çıkarılabildiğini de göstermiş olduk" dedi.



"Öğrenci başarısını yüzde 30 artırdı"



Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e brifing veren Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş, projenin amacının mimarlık tarihi derslerini hem öğrenciler hem de öğretenler için daha eğlenceli ve kolay öğrenilir kılmak olduğunu vurguladı. Projeyle iki temel çıktının üretildiğini belirten Özgüleş, "Bunlar, Zamandizin Yolculuğu Aracı ve Zamandizin Yolculuğu E-Öğrenme Platformu. Proje süresince Gaziantep Üniversitesi'nde iki dönem boyunca ayrıca proje ortağı Bologna Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde test dersleri yapılarak projenin başarısı ölçüldü. Yapılan testlerde proje ürünlerinin öğrencilerin başarılarını yüzde 30'a varan oranlarda artırdığı gözlendi. Projeyi beğenen ve kendi derslerinde de uygulamak isteyen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi hocalarının davetiyle 2019-2020 güz döneminde fakültelerine davet edildim ve projenin yeni bir uygulaması İTÜ'deki mimarlık tarihi derslerinde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.



"Her alanda yararlanılabilecek"



Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, projenin iki ana ürünü olan Timeline Travel Aracı ile Timeline Travel E-Öğrenme Platformu'ndan sadece mimarlık alanındakiler değil, başka alanlar da çalışanların da yararlanabileceklerini ifade ettiği değerlendirmesinin devamında, "Üniversitemize kendi e-öğrenme platformunu kazandıran bu proje sayesinde diğer bölümlerden hocalarımız kendi derslerini bu sistem üzerinden e-öğrenme derslerine çevirebilir, öğrencilerini bu e-öğrenme sistemini kullanmaya yönlendirebilir. Projenin, turizm ve şehircilik alanına da uyarlanma potansiyeli de var. Bu amaçla Gaziantep Üniversitesi ile de görüşmelerimiz başladı" şeklinde konuştu.



Özgüleş, Mimarlık Fakültesi'ndeki Timeline Travel Ofisi'nin herkesin ziyaretine açık olduğunu da vurgularken, "Proje ürünleri mimarlık tarihi ve şehircilik derslerinde kullanılmaya devam ediyor. Ayrıca proje sonuçlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla açılan proje ofisi, Mimarlık Fakültesi 2. Kat 208 nolu odada faaliyetine devam ediyor. Herkesin ziyaretine açık olan Timeline Travel proje ofisinde akademisyen ve öğrenciler proje ürünleri ve kullanımı hakkında detaylı bilgi alabilir. Ayrıca proje ürünlerini kendi akademik alanlarına uyarlamak isteyen ya da proje süresince geliştirilen fikri çıktılara katkıda bulunmak isteyenler de ofise başvuruda bulunabilir. Dileyenler timelinetravelproject@gmail.com adresine gönderecekleri e-posta yoluyla ya da projenin web sayfasını ziyaret ederek de bilgi alabilir. Ayrıca, projenin ayrıntılı raporuna ve proje sonuçlarına ise http://timelinetravel.net linginden ulaşabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP