GAZETECİ IŞIL ÖZGENTÜRK BERAAT ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZETECİ IŞIL ÖZGENTÜRK BERAAT ETTİ - Son Dakika

GAZETECİ IŞIL ÖZGENTÜRK BERAAT ETTİ

11 dakika önce

CUMHURİYET Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Twitter hesabındaki bazı paylaşımlara ilişkin olarak "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

GAZETECİ IŞIL ÖZGENTÜRK BERAAT ETTİ, System.String[]
CUMHURİYET Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Twitter hesabındaki bazı paylaşımlara ilişkin olarak "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. celseye sanık Işıl Özgentürk katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, duruşmada 5 Aralık 2019 tarihinde verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Savcılık mütalaasında, sanık Işıl Özgentürk'ün Twitter hesabından 6 Eylül 2015 ve 4 Nisan 2015 tarihlerinde yaptığı paylaşımları nedeniyle, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"BARIŞSEVER BİR İNSANIM"

Duruşmada, sanık gazeteci Işıl Özgentürk esas hakkındaki son savunmasını yaparak, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İsnat edilen suçlar bana çok ağır gelmektedir. Ben bir yurtseverim. Vatanıma ve milletime bağlı barışsever bir insanım. 50 yıldır gazetecilik yapıyorum. Aynı zamanda 50 yıldır yazarlık ve yönetmenlik yapıyorum. Benim terör örgütü ile hiçbir alakam bulunmamaktadır. Beraatimi istiyorum" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanık Işıl Özgentürk'ün "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan kamu davası açılmış ise de, sanığın mesleği, konumu ve kastı birlikte değerlendirildiğinde yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat etmesine karar verdi. Mahkeme, kararının oy çokluğu ile alındığını belirtti.


- İstanbul
Işıl Özgentürk, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
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