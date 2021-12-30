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Gazeteci Nedim Şener'le İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi: Yapıştırırım cevabı - Son Dakika

Gazeteci Nedim Şener'le İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi: Yapıştırırım cevabı

30.12.2021 11:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde terör iltisaklı personellerin olduğuna ilişkin öne sürülen iddialar canlı yayını karıştırdı. Gazeteci Nedim Şener ile iddialara cevap vermek için programa bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun arasında tansiyon yükseldi.

Haber Global'de yayınlanan bir programa katılan gazeteci Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde İBB'deki terör iltisaklı personel olduğuna ilişkin iddialarla ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Şener, iddianameden söz konusu kısımların görüntülerini paylaşmıştı.

Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddialara yanıt vermek için Şener'in konuk olduğu yayınına bağlandı. Ongun, Şener'in gündeme taşıdığı iddianamenin henüz kabul edilmediğini, bunun gizli bir belge olduğunu ve nereden bulduğunu merak ettiğini söyledi. Şener ise kendisinin belgeyi gazetecilerden tahsis ettiğini, eski bir gazeteci olarak Ongun'un da bu soruyu sormasını ilginç bulduğunu belirtti.

"İMAMOĞLU'NU KANDIRIYORSUN"

24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım. Belediyeden bu kadar habersizsin, algı yaratmak yok, trollere yedirmek yok. Belediyeden gelmiş evraktan habersizsin, İmamoğlu'na çok büyük zarar veriyorsun. Kandırıyorsun adamı, yazık adama." dedi.

"ADIMI HER ANDIĞINDA CEVABI YAPIŞTIRIRIM"

Moderatörün sık sık araya girme çabası da tansiyonu düşürmedi. Şener, "İddianamedeki iddialara cevap versin, benim adımı her andığında cevabı yapıştırırım. Sağa sola laf yetiştirme. Adam gibi belediyeyi yönet." ifadelerini kullandı. Ongun ise Şener'i sözlerine dikkat etmesi için uyardı.

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Son Dakika Güncel Gazeteci Nedim Şener'le İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi: Yapıştırırım cevabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Nedim Şener'le İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi: Yapıştırırım cevabı - Son Dakika
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