Cihat İleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nden mezun oldu. İleri, okulu bitirdikten sonra TRT'de görev aldı, Dış Yayınlar ve Ankara Radyosu'nda programcı olarak çalıştı. Güneş gazetesi Ankara Haber Şefliği, Anadolu Ajansı İç Haberler Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Radyo ve Görüntülü Haber birimini kurdu. İleri daha sonra Ankara Radyosu'na döndü ve buradan emekli oldu.

Kaynak: ANKA

Anadolu Ajansı, Karşıyaka, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gazeteci Cihat İleri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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