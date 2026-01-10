Gazeteciler Günü'nde İGC Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazeteciler Günü'nde İGC Ziyareti

Gazeteciler Günü\'nde İGC Ziyareti
10.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İGC heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İHA'yı ziyaret etti ve sorunları değerlendirdi.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar, yerel medyanın durumu ve gazeteciliğin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, cemiyet yönetimi ve dernek üyeleri katıldı. Heyet, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosu'nu ziyaret ederek İHA Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında konuşan İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın mensuplarının zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Akbilek, "İhlas Haber Ajansı'nın hem yerel hem de ulusal ölçekte yaptığı haberleri yakından takip ediyoruz. Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun güvenini kazanmış bir kurumdur. Adıyaman'da da sahada aktif şekilde görev yapan İHA muhabirlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Yerel medyanın güçlendirilmesinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akbilek, gazetecilerin ekonomik ve mesleki sorunlarının çözümü noktasında dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İHA Adıyaman Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü hatırlayarak kendilerini ziyaret eden İGC heyetine teşekkür etti. Kizir, yerel basın mensuplarının sahada karşılaştığı zorluklara rağmen mesleki sorumluluk bilinciyle görev yaptığını ve bu tür ziyaretlerin motivasyonu artırdığını söyledi.

Karşılıklı sohbet ve fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gazeteciler Günü, Adıyaman, Etkinlik, Medya, Yerel, İGC, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteciler Günü'nde İGC Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:07:45. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteciler Günü'nde İGC Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.