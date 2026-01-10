Gazeteciler Günü\'nde İGC Ziyareti

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar, yerel medyanın durumu ve gazeteciliğin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, cemiyet yönetimi ve dernek üyeleri katıldı. Heyet, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosu'nu ziyaret ederek İHA Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında konuşan İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın mensuplarının zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Akbilek, "İhlas Haber Ajansı'nın hem yerel hem de ulusal ölçekte yaptığı haberleri yakından takip ediyoruz. Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun güvenini kazanmış bir kurumdur. Adıyaman'da da sahada aktif şekilde görev yapan İHA muhabirlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Yerel medyanın güçlendirilmesinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akbilek, gazetecilerin ekonomik ve mesleki sorunlarının çözümü noktasında dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İHA Adıyaman Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü hatırlayarak kendilerini ziyaret eden İGC heyetine teşekkür etti. Kizir, yerel basın mensuplarının sahada karşılaştığı zorluklara rağmen mesleki sorumluluk bilinciyle görev yaptığını ve bu tür ziyaretlerin motivasyonu artırdığını söyledi.

Karşılıklı sohbet ve fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ADIYAMAN