Gazi Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika
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Gazi Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı

18.05.2022 13:02
Gazi Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kentin tarihi ve kültürel mekanı Gazi Köşkü'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kentin tarihi ve kültürel mekanı Gazi Köşkü'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin görüşlerine yer verildi.

Beşikci, Köşkler Mahallesinde Atatürk Köşkü olarak da bilinen tarihi Gazi Köşkü'ndeki restorasyon çalışmalarını 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüteceklerini belirtti.

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında köşkün iç ve dış restorasyonuna başlandığını ifade eden Beşikci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ikamet ettiği tarihi köşkümüzde öncelikle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 20 kişilik ekibiyle çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Bu kapsamda açık otoparkımız ve yürüyüş yollarımızı yeniden düzenledik; iç ve dış mekanlarımızı boyadık; dinlenme alanlarındaki oturma gruplarında ve lavabolarında tadilat çalışmalarını gerçekleştirdik; mevsime uygun bitki türlerinin ekimi, bakımı, çim biçme çalışmalarını yaptık. Ayrıca 28 bin metrekarelik alanda organik ürünlerin satılacağı büfeler de inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşikci, köşkün tarihi yapısının tahribata uğramadan ayakta kalabilmesi adına çalışmaların sürdürüleceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Köşkümüzün tarihi yapısını korumak adına, mimari öğelerinin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemelerle değiştirilmesi, iç ve dış duvarlarının temizlenerek aynı renklere boyanması; ahşap kaplamaların onarılması ve verniklenmesi; pencere, balkon ve yapıdaki bütün demir ferforjelerde paslanmaya karşı boya yapılması, su yalıtımının sağlanması; hasarlı apliklerin yapıya uygun apliklerle değiştirilmesi gibi restorasyon çalışmalarını yapmaya başladık. Köşkümüzün mimarisine uygun olarak yapacağımız yenileme çalışmalarımızın ardından Gazi Köşkümüzü vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız."

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Kaynak: AA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Gazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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