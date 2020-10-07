Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi - Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi

07.10.2020 17:06

Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, "Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Yarını" konulu panel ile "Kederi Kederim, Sevinci Sevincim Azerbaycan" isimli fotoğraflarla şiir sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi

ANKARA - Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, " Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Yarını" konulu panel ile "Kederi Kederim, Sevinci Sevincim Azerbaycan" isimli fotoğraflarla şiir sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Yarını" konulu panel ile "Kederi Kederim, Sevinci Sevincim Azerbaycan" isimli fotoğraflarla şiir sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İlk olarak fotoğraflı şiir sergisinin açılışı Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, daha sonra "Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Yarını" konulu panele geçildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen panelde, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Selma Yel konuşmacı olarak yer aldı.

Panel öncesinde bir konuşma yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Azerbaycan'ın haklı davasına destek olmak için böyle bir panel gerçekleştirdiklerini belirtti.

Panel öncesinde de bir sergi açılışı yaptıklarını anımsatan Yıldız, "Sergideki şiirler ve fotoğraflarla Azerbaycan'daki kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in yoğun mesaisinde zaman ayırıp programa katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını bildiren Yıldız, paneli düzenleyen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdiresi Selma Yel'e ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yıldız, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ'ı tekrar geri alıncaya kadar haklı davasını Gazi Üniversitesi olarak bilimsel platformlarda her türlü şekilde ifade etmeye, Türkiye ve dünya kamuoyunda gündemde tutmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi
Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Üniversitesi, Azerbaycan, araştırma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi'nden Azerbaycan için fotoğraflı sergi - Son Dakika

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