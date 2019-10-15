Son Dakika Haberleri: Gazi ve şehit yakınlarından "Barış Pınarı"na destek
Son Dakika Güncel Gazi ve şehit yakınlarından 'Barış Pınarı'na destek

Gazi ve şehit yakınlarından "Barış Pınarı"na destek

48 dakika önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Hassa Şube Başkanı Fatih Demir, Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini belirterek, "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız" dedi.

Gazi ve şehit yakınlarından

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Hassa Şube Başkanı Fatih Demir, Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini belirterek, "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız" dedi.


Dernek binasında toplanan gazi ve şehit yakınları adına açıklama yapan Demir, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolasıyla toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini ifade etti. Demir, "Bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü, bir savaş kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz kalırken, Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez" diye konuştu.


Bölgenin biran önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerektiğini söyleyen Demir, "Bu kapsamda, Fırat Kalkanı operasyonu ile başlayan, daha geçen sene hemen yanı başımızdan Zeytin Dalı ile devam eden, bu bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna doğru devam edecektir. Bizlerde dernek olarak ordumuzun ve devletimizin yaptığı operasyonları canı gönülden destekliyoruz" dedi. - HATAY

Türkiye, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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