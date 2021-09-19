Bozkurt ve Tosya'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ve Tosya ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

11 Ağustos'taki sel felaketinin izlerini silmeye çalışan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Şehitler Anıtı'na sunuldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş İsa Belkay Yaman yaptı.

Törenin sonunda Kaymakam Murat Atıcı ve beraberindekiler programa katılan şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Programa, Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Coşkun Özdemir, Emniyet Amiri Ali Can Aydın, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tosya

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şube başkanı Yaman, törende yaptığı konuşmada günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

Öğrenci ve askerlerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

Kaymakam Özen ve beraberindekiler, daha sonra Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi'ni ziyaret etti.