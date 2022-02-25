GAZİANTEP - "Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti - Son Dakika
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GAZİANTEP - "Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti

25.02.2022 13:17

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrem Çankaya'nın danışmanlığında yürütülen çalışmayla, "ağrı kesici etkisi bulunan yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti.

Prof. Dr. Güneşoğlu ve Prof. Dr. Çankaya, Türkiye'de 2018 yılında üretilen "ağrı kesicili kumaş"ın etkinliğinin tespit edilmesi amacıyla Küçükler Tekstil AR-GE Merkezi ve Safir Kimya yetkilileriyle birlikte TÜBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Projeleri kapsamında 2019'da çalışma başlattı.

Bu kapsamda üniversite ve sanayi iş birliği yapan akademisyenler, "cilt teması sağlayarak ağrıların giderilmesi amaçlanan kumaşı" laboratuvar ortamında inceledi.

Gazi Üniversitesi laboratuvarlarında 20 fare üzerinde yapılan deneylerde, ağrı enjekte edilen hayvanların kumaşla temasından sonra ağrılarında azalma kaydedildi. Deneylerle emsallerinden yüzde 10 daha olumlu sonuç alındığı belirtilen kumaş, yatak üretiminde kullanılmak üzere sanayi kuruluşlarına sunuldu.

Prof. Dr. Güneşoğlu, AA muhabirine, kimyasal maddeyi kumaşa empoze ederek işlediklerini, yaptıkları araştırma ve incelemelerde kullanıcıların ihtiyaç duyduğu etkinliği sağladıklarını anlattı.

2019'da başladıkları çalışmalar kapsamında yaptıkları laboratuvar testlerinin yeni sonuçlandığını dile getiren Güneşoğlu, kumaşın etkisini bilimsel olarak da ispat ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Üretilen ticari malın yurt dışı ithal ürüne karşı etkinliğini kanıtlamış olduk. Bu proje ile hem bahsettiğimiz test yöntemi literatüre sunuldu hem de ürün düşük maliyetle Türkiye'de üretilmiş hale geldi. Test yönteminde kumaşlarda ağrı kesici etkinliği değeri proje çıktısında ithal ürüne karşı daha yüksek olduğu gösterildi. Bizim kumaş lehine yüzde 10'luk bir fark var. Bu proje, TÜBİTAK'ın verdiği destek sonrasında akademik bilgi ve tecrübenin endüstriyel bilgi ve tecrübe ile başarılı bir iş birliği olarak sonuçlanmış oldu."

"Ağrı kesici etkinliğinin uyku kalitesinde çok önemli etkisi var"

Güneşoğlu, bu kumaşı ticarileştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yatak kumaşı, üreticisi tarafından piyasaya sürülmüş durumda. Aynı ürün tekstilin farklı sektörlerinde de kullanılabilir. Giysili kumaşlarda ve ev tekstillerinde kullanılabilir çünkü eklem ağrılarının özellikle uykuda olumsuz etkileri bulunuyor. Ürünümüzdeki etken madde cildin temas bölgelerinde kan dolaşımını hızlandırarak beyindeki ağrı reseptörlerini bloke ederek etki gösteriyor. Bu etkinlik objektif test yöntemiyle gösterildi. Dolayısıyla bu ürün farklı sektörleri etkileyecek bir ürün haline geldi."

Ürün için hastanelerden talep geldiğini aktaran Güneşoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Firma, hastanelerden, özellikle Onkoloji bölümündeki ciddi ağrıları oluşan hastalara müdahalede kullanılmak üzere talep aldı. Yurt dışında özellikle İtalya ve Almanya'dan ciddi bir talep aldı. Çünkü ağrı kesici etkinliğinin uyku kalitesinde çok önemli etkisi var. Bu çalışmanın en özel tarafı bu etkinliği ölçebilir hale getirmemizdir. Bununla ilgili akademik yayınlarımızı hazırlıyoruz."

GAZİANTEP - Ağrı kesicili yatak kumaşı laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
GAZİANTEP - Ağrı kesicili yatak kumaşı laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
GAZİANTEP - Ağrı kesicili yatak kumaşı laboratuvar testlerinden başarıyla geçti

YORUMLAR
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Gaziantep Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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