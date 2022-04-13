Gaziantep eğitimde üst sıraları hedefliyor - Son Dakika
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Gaziantep eğitimde üst sıraları hedefliyor

13.04.2022 12:29

Son dönemde eğitim alt yapısını güçlendiren Gaziantep, sınav başarında Türkiye genelinde ilk 5'e girmeyi hedefliyor.

Son dönemde eğitim alt yapısını güçlendiren Gaziantep, sınav başarında Türkiye genelinde ilk 5'e girmeyi hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, salgın dönemindeki kentteki eğitim alt yapısı için ciddi yatırımlar yapıldığını aktardı.

Pandemideki uzaktan eğitim sürecinde tüm dünyada sorunlar yaşandığını hatırlatan Tepe, buna rağmen Gaziantep'in belediye, iş dünyası ve diğer bileşenleriyle güç birliği oluşturup içerisinde internet paketi de bulunan 88 bin 565 tablet dağıtıldığını vurguladı.

Dağıtılan tabletler sayesinde uzaktan eğitimi nitelikli hale getirdiklerini ifade eden Tepe, "Türkiye ortalaması yatay seyrederken Gaziantep yukarı yönlü bir ivme kazandı. Bununla birlikte yine belediyelerimiz ve Valiliğimiz aracılığıyla 120 bin soru bankası dağıttık. Yani öğretmen arkadaşlarımız, bizler, belediye, pandemi döneminde olağanüstü bir gayret sarfettik. Başarı böyle geldi." ifadelerini kullandı.

Projelerde de önemli bir başarı kazandıklarını aktaran Tepe, şunları söyledi:

"Mesela 2020 yılında TEKNOFEST'te Türkiye'de en fazla proje yazan şehir olduk. 2021 yılında en fazla proje yazan ikinci şehir oldu. Aslında önceki yıla göre 2'ye katlamasına rağmen proje sayısında 2'inci olduk. 2022 yılında da en çok proje yazan şehirlerden biri oldu olan Gaziantep ayrıca TUBİTAK'ta Gaziantep her zaman ilk 3'e giren bir şehir olmuştur. Bu sene de hem nicelik hem de özelikle altını çiziyorum nitelik olarak yazdığı projelerle kendi bölgesinde birinci olmayı başarmış bir şehir. Bölgeye gidip finalde 12 kategorideki yarışmada 9'unun birinciliğini almış bir şehir. Hakikaten gurur duyulacak bir şehir."

Okulların İHA/SİHA ürettiğini belirten Tepe, Türkiye genelinde mansiyon ödülü kazandıklarını ve hedeflerini bu sene ilk 3'e girmek olduğunu kaydetti.

Tepe, yine spor ve kültür sanat alanlarında da kentin geliştiğini belirterek, "Hem Bakanlığımızın, hem Valiliğimizin desteğiyle okullara kütüphaneler kurduk, kitaplar satın alıp yerleştirdik. İller sıralamasında en fazla kitaba sahip olan şehir Gaziantep oldu. Bu çok önemli. Yine Valiliğimizin temin ettiği 600 bilgisayarı okullara koyduk. Hem dijital hem de gerçek kitap okuma ortamı oluşturuldu." dedi.

Gaziantep'in eğitimiyle ilgili geçmişte olumsuz bir algının olduğunu hatırlatan Tepe, şöyle devam etti:

"Bu algının kırıldığını ifade edebilirim. 2020 yılında yapılan YKS, LGS sonuçlarında Gaziantep'in Türkiye ortalamasının çok üzerine çıktığını gördük. Bu da bizim için şehir için fevkalade bir durum. Şehir böyle bir şeyi bekliyordu. Bu da bize nasip oldu. Gaziantep, uzun bir aradan sonra ilk defa YKS ve LGS'de Türkiye ortalamasının üzerine açık ara farkla çıktık. Bu da iller sıralamasında bizi 30'un altına çekti. Tabi ki yeterli değil. Hedefimiz ilk 5. Bütün paydaşların eğitime ortak destekleriyle Gaziantep'te olağanüstü bir başarı yaşanıyor. Katkıları için hepsine çok teşekkür ediyorum."

Gaziantep eğitimde üst sıraları hedefliyor
Gaziantep eğitimde üst sıraları hedefliyor
Gaziantep eğitimde üst sıraları hedefliyor

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Kaynak: AA

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