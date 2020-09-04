Gaziantep ihracattaki kaybını hızla telafi ediyor - Son Dakika

Gaziantep ihracattaki kaybını hızla telafi ediyor

Gaziantep, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle ihracatta yaşadığı gerilemeyi normalleşme adımlarıyla hızla telafi ediyor.

Gaziantep ihracattaki kaybını hızla telafi ediyor, System.String[]

Gaziantep, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle ihracatta yaşadığı gerilemeyi normalleşme adımlarıyla hızla telafi ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Gaziantep ağustos ayında 605 milyon 430 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. ili olma unvanını sürdürdü.

İhracatın ithalatı karşılama oranın yüzde 144,9 olduğu kentte, en çok ihracat yapılan ürünler tekstil ve ham maddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri oldu.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 9,4 artıran Gaziantep, yılın geride kalan 8 ayında da 4 milyar 779 milyon 106 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Geçen senenin ocak-ağustos döneminde 4 milyar 829 milyon 713 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Gaziantep'te, dönemsel bazda yüzde 1 gerileme oldu.

Özellikle salgın döneminde ihracat rakamlarında ciddi bir gerilemenin olduğu Gaziantep'te, normalleşme süreciyle birlikte hızlı bir toparlanma süreci de yaşanıyor.

"Şu an toparlanma sürecindeyiz"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, AA muhabirine, tüm güçlüklere rağmen ihracattaki çıkışın sürdüğünü ve bundan da çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte Türkiye için üreten, ihracat yapan sanayicilere, ihracatçılara, çalışanlara teşekkür eden Ünverdi, şöyle konuştu:

"Güç birliği içerisinde tüm sıkıntıları aşıp, güzel günlere kavuşacağız. Pandemi her yer gibi Gaziantep'in ticari hayatını da sekteye uğrattı. Ama şu an toparlanma sürecindeyiz. Bu sürecin artık daha da hızlanacağı kanaatindeyiz. İnanç ve kararlılıkla tüm tedbirlerimizi alarak çalışmaya, üretmeye, ihracata, istihdama ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. İnşallah kısa zamanda aylık bazda olduğu gibi yıllık bazda da ihracatımız artı değerler vermeye başlayacaktır."

Gaziantep'in ağustos ayındaki başarısının diğer illere de örnek olduğunu anlatan Ünverdi, "Ağustos ayında en fazla ihracat yapan 10 ili incelediğimizde karşımıza Gaziantep'in farklı bir değerinin olduğunu görüyoruz. Öyle ki geçen ay Kayseri ihracatını yüzde 12,4, Gaziantep yüzde 9,4, Denizli yüzde 3,7, Manisa yüzde 2,1, Ankara yüzde 1,5 artırırken maalesef diğer illerimizde düşüşler olmuştur. Gaziantep bu yönüyle pandemiye rağmen haziran ayında başlayan yükselişini sürdürmektedir. İnşallah bu durum 81 ilimiz için de aynı şekilde devam eder." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise Gaziantep'in toparlanma sürecini başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Bu anlamda kentin ihracat verilerini iyi okumak gerektiğini anlatan Yıldırım, "Dönemsel olarak bakıldığında ilk 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 2,2 gerilerken, 8 aylık dönemde bu gerileme yüzde 1 oldu. Yani iyi yoldayız. Yıl sonuna kadar bu makasın tamamen kapanıp yeni bir ihracat rekoru kırmak istiyoruz." dedi.

Kentte ihracat pazarlarının gelişmesi ve yeni pazarlar keşfedilmesinin önemine işaret eden Yıldırım, "Bu anlamda pek çok hamle yaptık. GTO olarak ihracatçılarımıza yeni kapı açma, yeni fırsatlar yaratma, yeni pazarlar keşfetme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sırada Bulgaristan pazarı var. Burayı ve sunduğu fırsatları üyelerimizle birlikte inceleyeceğiz. Ardından Afrika pazarına yönelik bir organizasyonumuz olacak. İhracat kenti şehrimizin ihracat kapasitesini daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep ihracattaki kaybını hızla telafi ediyor - Son Dakika Ekonomi

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