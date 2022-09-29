Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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