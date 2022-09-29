Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

29.09.2022 12:48
Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ocaklar Mahallesi'nde dün gece Müslüm Kurt, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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