Olimpik Yüzme Havuzu havadan görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın konuşması
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer'in konuşması
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Kasapoğlu: 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca insanımıza yüzme öğrettik' - Son Dakika