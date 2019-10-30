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Gaziantep'te 29 Ekim resepsiyonu

34 dakika önce

Gaziantep'te 29 Ekim resepsiyonuGAZİANTEP - Gaziantep Valiliği'nin ev sahipliğinde cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim resepsiyonu verildi.

Gaziantep'te 29 Ekim resepsiyonu

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği'nin ev sahipliğinde cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim resepsiyonu verildi.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri katıldı. Resepsiyonda konuşan Vali Gül yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 96 yıllık tecrübesiyle dünyada örnek bir ülke konumuna geldiğini kaydeden Gül, "Hiç kimsenin dilinden, dininden, renginden ve mezhebinden dolayı bir ayrımcılığa tabi tutulan bir ülke değiliz. Türkiye'nin kırmızı çizgisi al bayrağı, bağımsızlığı, ülkenin birliği ve bölünmezliğidir. Vatandaşlarımızın her biri birinci sınıf vatandaş olarak ülkemizin geleceğine katkı sunan insanlardır. Biz farklılıklarımızı ne kadar zenginlik olarak görsek bile bunu kaşıyan kimi zaman sağ sol diyen kimi zaman etnik anlamda kimi zamanda mezhepsel anlamda bu farklılıkları kaşıyanlar olabiliyor bundan sonrada olacaklardır. Ama bizler saflarımızı sık tutarak birbirimizi daha çok severek ülkemizi gelecek yıllara götüreceğiz" dedi.

Gaziantep'te 29 Ekim resepsiyonu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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