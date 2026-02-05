Gaziantep\'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Gaziantep'te kızlar arasında erkek arkadaş meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan E.B., İ.T., N.G. isimli kızların arasında, erkek arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte İ.T. yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak N.G.'yi bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genç kız, Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP