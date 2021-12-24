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GAZİANTEP - "İhracatın Yıldızları" ödül töreni - Son Dakika

GAZİANTEP - "İhracatın Yıldızları" ödül töreni

24.12.2021 22:53
GAZİANTEP - "İhracatın Yıldızları" ödül töreni

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından Gaziantep'teki bir otelde "İhracatın Yıldızları" ödül töreni gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından Gaziantep'teki bir otelde "İhracatın Yıldızları" ödül töreni gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Turagay, ihracatın döviz gelirleri için çok önemli olduğunu belirterek "Daha önce Gaziantep'e soruyorduk 'Ne zaman 10 milyar dolarlara geleceğiz?' diye. Artık 10 milyar dolarları geçiyoruz. Bunun için Gaziantep'imizle gurur duyuyoruz ama 10 milyar dolar yeter mi? Yetmez. Türkiye'nin toplam ihracatı 220 milyar doları geçti." diye konuştu.

Dünyada salgın nedeniyle sorunlar yaşandığını ancak Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen büyüdüğünü ifade eden Turagay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konteyner krizi yaşandı, tedarik zincirlerinde kopmalar yaşandı. Bunlar Türkiye'ye çok büyük tehdit dedik ama bir anda fırsata dönüştüğünü gördük. Avrupa'dan Türk mallarına talep artmaya başladı. Avrupa Birliği'ne ihracatı yüzde 34,1 oranında artırdık. Amerika'ya olan ihracatımızı yüzde 45,1 oranında artırdık. İşte bunları sizler yaptınız. İhracatçılarımızın çatı kuruluşu olan TİM Başkanlığımızın önderliğinde 7/24 çalıştınız. Biz de sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Bakanlığımızın önderliğinde sabah akşam ihracatçılarımızla birlik olarak Türkiye'miz için çalıştık. Türkiye'mizin potansiyeli çok yüksek, bunu unutmayalım. Türkiye'mizin ekonomik açıdan kendine yeterliliğini tam olarak sağlaması gerekiyor. Ekonomik gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bunu da ihracatçılarımız yapacak. Biz masanın arkasında olacağız, siz masanın önünde savaş alanında sahada olacaksınız."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep'in iki devlete karşı savaştığını hatırlatarak "İhracatımızın başarıdan başarıya koştuğu bu dönemde ayrı bir mücadele veriyoruz. 100 yıl önce bağımsızlık mücadelesi veriyorduk, bugün ihracat ailesi olarak, bu ülke için ekonomik bağımsızlık mücadelesi veriyoruz." dedi.

Ulu Önder Atatürk'ün 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde "Bağımsızlıklar, ekonomik bağımsızlıklarla taçlandırılmadığı takdirde eksik kalır." sözlerini hatırlatan Gülle, "İhracat ailesi olarak dış ticaret fazlası vermeye, aldığımızdan daha fazlasını satmaya az kaldı, arifesindeyiz." diye konuştu.

Yılın sonunda en yüksek ihracat rakamına doğru gidildiğini ifade eden Gülle, "Buna gayret gösteren, bunun ucundan tutan, bunun mücadelesini veren, aşkıyla uğraşan, derdiyle dertlenen ihracat ailemize, üretenlere, sanayicilere teşekkür ediyorum." dedi.

Artık ihracat rekorları olarak konulan hedefleri öne çekerek gerçekleştirdiklerini belirten Gülle, "Ölçek ekonomisi bazında daha fazla yatırım yapmamız ve büyümemiz gerektiğinde tedarik zincirini kırmadığımız ve kopmadığımız için çok önemli avantaj sağladık. Bu avantajımız sayesinde ülkemize 23 milyar dolarlık Türkiye'de hiç iş yapmamış, bugüne kadar hiç mal almamış kişiler, ülkemize gelip ihracat yaptılar. Bunun önümüzdeki sene daha da fazla artacağını görüyoruz." ifadesini kullandı.

İhracat şampiyonlarına ödül verilen törene milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GAİB Başkanı Fikret Kileci ile iş adamları katıldı.

GAZİANTEP - İhracatın Yıldızları ödül töreni
GAZİANTEP - İhracatın Yıldızları ödül töreni
GAZİANTEP - İhracatın Yıldızları ödül töreni

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Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 'İhracatın Yıldızları' ödül töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - "İhracatın Yıldızları" ödül töreni - Son Dakika
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