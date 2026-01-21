Gaziantep'te Şehit Polis Memuru Ali Torbacı'nın İsmi Verilen Yeni Emniyet Binası Açıldı - Son Dakika
Gaziantep'te Şehit Polis Memuru Ali Torbacı'nın İsmi Verilen Yeni Emniyet Binası Açıldı

Gaziantep\'te Şehit Polis Memuru Ali Torbacı\'nın İsmi Verilen Yeni Emniyet Binası Açıldı
21.01.2026 13:53
Gaziantep'in Araban ilçesinde, deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı'nın isminin verildiği yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının açılışı yapıldı. Törende, Kaymakam Özgür İşçimen, şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla merkezine ismini verildiğini vurguladı. Açılış sonrasında yapılan dualarla birlikte yeni bina ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan ve deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı'nın isminin verildiği İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Araban ilçesinde inşa edilen yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binasına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken görevi başında şehit olan Arabanlı polis memuru Ali Torbacı'nın ismi verildi.

Şehit Polis Memuru Ali Torbacı Polis Merkezi Amirliği'nin açılışı, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in katılımıyla düzenlenen programla yapıldı. Açılışta konuşan Kaymakam İşçimen, polis merkezinin isminin, şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla değiştirildiğini belirterek, program kapsamında hayır ve bereket temennisiyle kurban kesildiğini ifade etti.

Kaymakam İşçimen konuşmasında, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canını feda eden Şehit Ali Torbacı başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Açılış programı, İlçe Müftüsü Muhammet Konuksever tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından tamamlandı. Programa; Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, İlçe Müftüsü Muhammet Konuksever ve şehit polis memuru Ali Torbacı'nın ailesi katıldı.

Yeni hizmet binası, yapılan duaların ardından ilçe halkının hizmetine açıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Deprem, Araban, Polis, Yerel, Son Dakika

