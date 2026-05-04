Gaziantep’te “süper hücre” felaketi: şehir adeta sular altında kaldı

04.05.2026 11:43
Gaziantep’te etkili olan “süper hücre” tipi şiddetli yağış, dolu ve fırtına kenti felakete sürükledi. Kısa sürede metrekareye 60 kilogram yağış düşerken sel, taşkın ve hasarlar meydana geldi. Ekipler 550 personel ve 180 araçla sahada yoğun mücadele yürütüyor.

Gaziantep, son yılların en şiddetli ve geniş çaplı doğal afetlerinden birini yaşadı. Uzmanlar tarafından “süper hücre” olarak tanımlanan şiddetli yağış, dolu ve fırtına kısa sürede etkisini artırarak şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan afet, hem altyapıda hem de günlük yaşamda ciddi aksamalara yol açtı.

20 DAKİKADA FELAKET: SEL, TAŞKIN VE BÜYÜK HASAR

Kısa sürede metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşmesiyle birlikte Alleben Deresi’nde taşkınlar meydana geldi, ana arterlerde su birikintileri oluştu ve birçok mahallede sel baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı ve bazı bölgelerde oluşan hortumlar, şehir genelinde büyük hasara neden oldu.

Fırtınanın etkisiyle ağaçlar kökünden sökülürken, çatılar uçtu, yapıların cephe kaplamaları yollara savruldu. Karayollarına ait panoların devrildiği, araçların zarar gördüğü ve trafik akışının ciddi şekilde aksadığı çok sayıda nokta kaydedildi. Uzmanlar, yaşanan bu tabloyu son yılların en şiddetli doğal afetlerinden biri olarak değerlendirdi.

550 PERSONEL VE 180 ARAÇLA SEFERBERLİK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahaya inerek kapsamlı bir müdahale başlattı. Önceden hazırlanan afet yönetimi planları doğrultusunda 550 personel ve 180 araçla şehrin farklı noktalarında eş zamanlı çalışmalar yürütüldü.

Koordinasyon Merkezi’nde oluşturulan kriz masasında, valilik, emniyet, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte süreç anlık olarak takip edilirken, şehir genelinde yüzlerce noktaya müdahale edildi. ALO 153 hattı üzerinden gelen ihbarlar da hızlı şekilde değerlendirilerek ekipler yönlendirildi.

“ŞEHRİN TAMAMINA MÜDAHALE ETMEK KOLAY DEĞİLDİ”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, afetin büyüklüğüne dikkat çekerek, 20 dakika gibi kısa sürede yoğun yağış alındığını ve bu durumun ulaşımda ciddi aksamalara yol açtığını ifade etti.

Cihan, çok sayıda ihbar aldıklarını ve kısa sürede müdahalelere başladıklarını belirterek, tüm ekiplerin sahada ve koordinasyon merkezinde kesintisiz şekilde çalıştığını vurguladı. Ayrıca selden etkilenen vatandaşların hasar tespiti için AFAD ve kaymakamlıklara başvurabileceği bildirildi.

VATANDAŞLARA DESTEK VE HASAR TESPİTİ ÇAĞRISI

Yetkililer, evlerini su basan vatandaşlara destek çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, oluşan zararların karşılanabilmesi için resmi başvuruların yapılması gerektiğini ifade etti. AFAD ile koordineli şekilde yürütülecek hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların sağlanacağı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin büyüklüğüne rağmen sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürürken, benzer durumlara karşı hazırlıklarını da güçlendirerek süreci yakından takip etmeye devam ediyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

