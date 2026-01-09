Gaziemir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2.550 Hap ve Tüfek Ele Geçirildi

Gaziemir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu sattığı belirlenen Ö.Ş.'nin Emrez Mahallesi'ndeki evine bu sabah operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 51 kutu içerisinde 2 bin 550 adet sentetik ecza hap ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
