Gazimağusa Belediye Başkanı Arter: "(Kapalı Maraş'ın açılması) Tarihi bir gün" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kent sınırları içinde yer alan Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasına ilişkin, "6 Ekim 2020 çok önemli bir gün olarak tarihe geçecek. Bunun heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın "KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni" vesilesiyle düzenlediği ortak basın toplantısına Gazimağusa'dan bağlanan Arter, Maraş'ın sahil kısmı ve bazı caddelerinin 8 Ekim Perşembe günü yeniden açılmasıyla bölgenin altyapısı ve temizliğiyle ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde artacağını ifade etti.

Bir yıldır bölgenin yeniden açılmasına yönelik çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Arter, "6 Ekim 2020 çok önemli bir gün olarak tarihe geçecek. Bunun heyecanını yaşıyoruz. 46 yıldan bu yana kapalı bir şehirle yan yana yaşamanın ne kadar zor olduğunu bizler biliyoruz. Şehrimizin açık kısmını ne kadar bayındır hale getirmeye çalışırsak çalışalım, yan tarafımızda ölü bir şehirle yan yana yaşamanın zorlukları malumunuzdur. Herkes bunu biliyor çok zorluk çektik." diye konuştu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Maraş'ın 13 Ağustos 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri sorumluluğuna girdiğini hatırlatarak, "Demokrasi ve Kennedy caddeleri ile sahil şeridinin yeniden insanlığın kullanımına açılması için talimatlarınızı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da konuşmasında "Perşembe sabahı halka Maraş'ta hizmet verilmeye başlanacağını" vurguladı.