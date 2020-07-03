Gazino çetesine operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da işlettikleri gazinoda müşterilere fazla hesap çıkarıp itiraz edenleri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları, işten ayrılmak isteyen kadın çalışanların cinsel içerikli görüntülerini gizlice kayda alarak şantaj yaptıkları iddiası ile suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı'nda Ş.K.'nın oğulları H.K. ve M.K. ile birlikte işlettiği gazinoda, yasadışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği belirlendi. Ayrıca, gazinodaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların zorla senet imzalatılarak alıkoyulduğu, cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi. Yine suç örgütünün kendilerine ait oto galerileri üzerinden tefe usulü para verdikleri, satmış oldukları araçların kilometresini düşürerek yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı. Yüzme havuzunun da yer aldığı binanın her köşesine kamera konulduğu ve suç örgütünün silahlı üyeleri tarafından sıkı şekilde korunduğu belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde, Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ele başı Ş.K'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, fişekler, çok sayada çek-senet ve örgütün suç geliri olduğu değerlendirilen para, değerli ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.